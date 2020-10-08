Irmasan Pınarı doğa severlerin uğrak yeri oldu

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Irmasan Pınarı doğa severlerin uğrak mekanı haline geldi.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesinde bulunan soğuk suya sahip olan Irmasan Pınarı aynı zamanda yol güzergahını kullanan vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Doğasıyla, havasıyla mutlaka burayı ziyaret etmeleri gerektiğini söyleyen ziyaretçilerden Zahide Kurt, “Burası yeşilliklerin bol olduğu harika bir yer. Havasıyla, doğasıyla görülmeye değer bir yer. Irmasan Pınarı buz gibi suyuyla birçok vatandaşı ağırlıyor. Burası yol üzerinde olduğu için birçok kişi tarafından biliniyor ve ilgi görüyor. Yetkililer burayı biraz daha bakımlı hale getirirse Irmasan Pınarı daha çok ilgi görür” dedi.

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