Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta otomobilin çarptığı ineğin ayağı kırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde GöksunKahramanmaraş karayolundaki tünellerde meydana geldi. Göksun'dan Kahramanmaraş'a giden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada ineğin ayağı kırıldı, otomobilde büyük hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

KULAK KÜPESİNDEN SAHİBİNİ ARIYORLAR

Jandarma, bölgede yaptığı araştırmada ineğin sahibine ulaşamadı. Hayvanın kulak küpesindeki numaradan sahibine ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, inek karşıya geçerken tünelden ambulans çıkıyor. Son anda fark eden ambulans sürücüsü, yaptığı manevrayla ineğe çarpmaktan kurtulup, yoluna devam ediyor. Ambulansın solundan gelen otomobil ise ineğe çarpıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-08 11:27:42



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