Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Kayseri karayolu Kürlül mevkisinde meydana gelen kazada, İ.M. idaresindeki 34 VU 0212 plakalı Renault marka otomobil, Göksun ilçesinden Kahramanmaraş'a gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen V.Ç'nin kullandığı 07 FCB 05 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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