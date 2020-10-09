Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Andırın ilçesi Ayşepınarı Mahallesi Musalar mevkiinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arozöz, 2 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ve yaklaşık 30 personelle müdahale edildi. İnsan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 20 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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