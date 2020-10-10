Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Yangın, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Kuzgun mevkiinde ormanlık arazide çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Andırın orman şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ekiplerin müdahalesi sürerken yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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