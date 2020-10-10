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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı

DHA

Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 35 hektarlık alan yandı. Yaklaşık 150 kişilik ekibin söndürme çalışmalarına devam ettiği yangına, havadan 2 yangın söndürme helikopteri de destek veriyor.
Andırın'ın Ayşepınarı mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangının söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dışında Adıyaman, Konya, Kayseri ve Antalya'dan da destek ekipleri, yangın yerine sevk edildi. Şu ana kadar yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın yandığı yangına, 18 arazöz ve su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 10 mühendis, 12 muhafaza memuru, 10 jandarma, 50 yangın söndürme işçisi ile yaklaşık 50 vatandaş alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Kara ekiplerine havadan 2 yangın söndürme helikopteri destek verirken, 3 cephenin kontrol altına alındığı, kuzeybatı cephesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiği ancak şiddetli rüzgar nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-10 12:56:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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