Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu

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Kahramanmaraş’ta yaşanan trafik kazasında aydınlatma direğine çarpan sürücü tarlaya uçtu.

Kaza, Onikişubat İlçesi Ağçalı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DU 390 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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