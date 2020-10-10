Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (3)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYŞEPINARI KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Ayşepınarı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 35 hektar ormanlık alanın yandığı ve ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇ

2020-10-10 15:12:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.