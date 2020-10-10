Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (3)

AYŞEPINARI KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Ayşepınarı mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 35 hektar ormanlık alanın yandığı ve ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇ
2020-10-10 15:12:10
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