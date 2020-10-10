Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (4)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Kuzgun bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 22 arazöz, 4 su takı, 2 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen söndürme çalışmalarına havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi.

Öte yandan, sabotaj olma ihtimaline karşı bölgeye jandarma özel harekat ekiplerinin de sevk edildiği, bu yönde inceleme yaptığı belirtildi.Ömer KOÇKadir GÜNEŞ/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇKadir GÜNEŞ

2020-10-10 20:51:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.