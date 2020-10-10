Kahramanmaraş'ta 35 hektar ormanlık alan yandı (5)

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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KONTROL ALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Kuzgun Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Büyük bir alanda etkili olan yangın için ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇ

2020-10-10 23:25:18



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