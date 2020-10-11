Tırın çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ta tırın çarptığı bisikletli genç, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

18 yaşındaki Oğuzhan Bakıcı’nın hayatına mal olan kaza 2 Ekim’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bisikletle evine giden Oğuzhan Bakıcı, bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Göksun Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapılan Bakıcı, sevk edildiği Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

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