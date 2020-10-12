Havaya ateş açan tüfekli maganda yakaladı

Kahramanmaraş'ta cadde üzerinde araçtan tüfekle havaya ateş eden maganda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Bir araçtan havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olayın gerçekleştiği bölgede çalışma yaptı.

Ekipler tarafından durdurulan 01 plakalı otomobildeki Kurtuluş. Ç, yakalandı. Suç kaydı da olduğu tespit edilen Kurtuluş. Ç.’den 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahsın cadde üzerinde havaya 2 defa ateş ettiği öğrenildi. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan otomobil sürücüne 6 bin 617 lira ceza uygulandı. Araç otoparka çekilirken şahıs gözaltına alındı.

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