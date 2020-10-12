Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 2 ölü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta, apartman inşaatında meydana gelen göçükte, 2 işçi hayatını kaybetti.
Beyazıtlı Mahallesi'ndeki apartman inşaatında, saat 11.00 sıralarında, göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, enkazda arama çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-12 11:50:05
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