İstinat duvarı yapımında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti Ölen işçilerin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş’ta bir inşaatın istinat duvarının yapımı sırasında oluşan göçük sonucu 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanı istinat duvarı çalışması esnasında gerçekleşen toprak kayması neticesinde inşaat alanında çalışmakta olan işçilerden 2'si toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansitfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri ve çevreden gelen vatandaşların yardımıyla göçüğün altında kalan Cengiz Yıldırım (28) ve Alaadin Zevkli (59) adlı işçinin cansız bedenleri toprak altından çıkarıldı. 1 işçi ise hafif şekilde yaralandı.

Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri savcılık incelemesi için koruma altına alındı.

Göçük sonrası Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan da inşaat alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kaymakam Okatan, inşaat alanının üst kısmındaki binalarda tahliye işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.