Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 14 sentetik hap ile 114 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.