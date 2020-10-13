Azerbaycan’a yardım için yüzüğünü gönderen öğretmen konuştu Kahramanmaraşlı öğretmen Uhut Polat: "İnşallah bir an önce bu zulüm biter" "Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler" "Bu bizim yaptığımız kadirşinaslığı tüm vatandaşlar sergileyebilirler. Biz böyle bir milletiz"

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Ermenistan ile devam eden çatışmalar nedeniyle Azerbaycan’a yardım için Türk bayrağıyla altın nişan yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Uhut Polat, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu savaşta kendilerini asla yalnız hissetmesinler" dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, geçen günlerde Kahramanmaraş'tan bir vatandaşın, Azerbaycan'a yardım için kendilerine mektupla Türk bayrağı ve altın nişan yüzüğünü gönderdiğini açıklamıştı.

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