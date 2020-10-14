Hobi olarak başladı 40 yıldır gömlek dikiyor

Kahramanmaraş’ta bir esnaf hobi olarak başladığı mesleğinde ilerleyince açtığı iş yerinde 40 yıldır gömlek dikiyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde 40 yıldır gömlek dikerek ekmeğini kazanan 4 çocuk babası Basri Bertizoğlu (61) mahallesinin son gömlekçisi olduğunu ve mesleği sayesinde çocuklarını okuttuğunu söyledi.

Müşterilerinin kendisinin diktiği gömlekten başka gömlek giymediğini söyleyen Bertizoğlu, “40 yıldır gömlek dikiyorum. Mesleğim sayesinde çocuklarımı büyüttüm bu yaşa getirdim. Hazır giyim yaygınlaştıktan sonra işlerimiz azaldı, fakat bizim özel müşterilerimiz var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak, gömleklerini dikip teslim ediyorum. Ben işimi iyi yapmayı tercih ettiğim için ürünlerin en kaliteli olanlarını kullanıyorum. Genellikle gömleklerimizin fiyatları 100 TL’ den başlıyor. El işi ve kaliteli üretim yaptığım için müşterimiz tercihini benden yana kullanıyor. Özel olarak bana diktiriyor. Bende mesleğimin tüm zorluklarına rağmen devam ediyorum” dedi.

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