Kahramanmaraşspor - Uşakspor: 2-1

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Sefa Özcan, Efe Kurtuluş
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat, Mert, Erdi, Hüseyin (Dk.67 Talha), Halil, Recep (Dk.67 Orhan), Burak (Dk.79 Eren Nergiz), Emin (Dk.90 İsa), Erdem, Kadir Kan Özdemir, Doğanay
UŞAKSPOR: Ersin, Türker (Dk.83 İbrahim), Selim (Dk.54 Mehmet Bektaş), Mehmet Gürkan Öztürk, Serhat (Dk.83 Levent), Samet, Kadir Ari (Dk.60 Uğur), Seçkin, Ali, Alpay, İsmet
GOLLER: Dk.45 ve Dk. 50 Burak (Kahramanmaraşspor) Dk.16 Serhat (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor) İbrahim, Alpay (Uşakspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 2-1 mağlup etti.
16'ncı dakika Uşakspor'dan Seçkin'in ceza sahasına yolladığı topa Serhat kafayla vurarak kaleye gönderdi: 0-1.
45'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Recep'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Burak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak beraberliği sağladı: 1-1.
50'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Halil, sağ kanattan rakip sahasına yaptığı atakta topu ceza sahasında Burak'la buluşturdu. Burak, topu keleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-14 19:01:11
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