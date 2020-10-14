TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Uşakspor: 1

Misli.com TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'un 5'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Uşakspor’u 21 mağlup etti.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Sefa Özcan xx, Efe Kurtulmuş xx
Kahramanmaraşspor: Murat xx, Mert xx, Erdi xxx, Hüseyin Cihan xx (Talha dk. 67 x), Halil xx, Recep xx (Orhan dk. 67 x), Burak xxx (Eren Nergiz dk. 79 x), Emin xx (İsa dk. 90 ?), Erdem xx, Kadir Kaan xx, Doğanay xx.
Uşakspor: Ersin xx, Türker xx (İbrahim dk. 83 ?), Selim x (Mehmet Bektaş dk. 54 x), Mehmet Gürkan xx, Serhat x (Levent dk. 83 ?), Samet xx, Kadir Ari x (Uğur dk. 60 x), Seçkin xx, Ali xx, Alpay xx, İsmet
Goller: Burak (dk. 45 ve dk. 50), (Kahramanmaraşspor), Serhat Baştan (dk. 16) (Uşakspor)
Sarı Kartlar: Emin, Burak, Erdi, İsa, Mert (Kahramanmaraşspor), İbrahim, Alpay (Uşakspor)
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