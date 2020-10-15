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Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı Yarı otomasyonlu modern serada domates ve salatalıkla birlikte birçok ürün yetiştirilecek

İHA

Elbistan'ı seracılık üssüne dönüştürecek ilk adım atıldı Yarı otomasyonlu modern serada domates ve salatalıkla birlikte birçok ürün yetiştirilecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 5 dönümlük alanda kurulan yarı otomasyonlu modern serada domates ve salatalıkla birlikte birçok ürün yetiştirilecek.
Elbistan, seracılık alanındaki önemli bir yatırıma ev sahipliği yapacak. İlçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesinde İstanbul’da yaşayan iş adamı Necip Koca tarafından, 5 dönümlük alanda yarı otomasyona sahip sera kuruldu. Bölgede bu sektördeki en ciddi ve büyük yatırım olan tesiste, yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlanacak.
Yatırımcı Necip Koca, memleketine böyle bir tesisi kazandırmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Söz konusu seranın, erkenci ürün almaya dönük bir yatırım olduğunu belirten Koca, “Uzun yıllardır İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmamız var. Memleketimize bu sektörde yatırım yapmak istedik. Elbistan’da sera mı olur şeklinde yanlış bir algı var. Biz hem bu algıyı kırma hem de memleketimizin ekonomisine katkı sunma adına bu serayı kurduk. 5 dönüm alanda kurulum işlemlerimiz tamamlandı. Tabii bu bir başlangıç. İlk adımı attık. İnşallah istediğimiz sonuçları alırsak 50 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. Bu yıl için 35 bin adet marul fidesi dikeceğiz. İlkbaharla birlikte de domates, salatalık, biber gibi ürünleri yetiştireceğiz. Erkenci ürün olarak yetiştirip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerimize göndereceğiz” ifadelerini kullandı.
Seranın yarı otomasyon sisteme sahip olduğunun bilgisini veren Koca, birçok noktasındaki sensörün içerinin sıcaklığını istenilen düzeyde tutacağını anlattı. Koca, “Burada üstü açılır yarı otomasyona sahip bir sistem kullandık. İçerinin sıcaklığı bitkinin türüne göre ayarlanabiliyor. Bölgemizde bir ilki gerçekleştirdik. Şuan seramız fide dikimine hazır hale geldi. İlk etapta 30 kişiye istihdam sağlayacağız. Seradan domatesin cinsine göre bir dönümden 1315 ton arası domates, 1213 ton arası salatalık üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz verimi yakalarsak alanımızı genişletip bölgenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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