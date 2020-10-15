Yazıcıoğlu davası ertelendi Hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan dönemin İstihbarat Şube Müdürü eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasında karar çıkmadı

Büyük Birlik Partisi’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla görülen dava 7 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin helikopterin düşmesi sonucu ölümüne ilişkin, hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açılan dönemin İstihbarat Şube Müdürü eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve partililer katıldı.



Sanık Özmen duruşmaya katılmadı

FETÖ üyeliği suçundan da hüküm giyen tutuklu sanık Özmen, duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren tanık İ.U, olay tarihinde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde cihazların bakımından sorumlu büro memuru olarak görev yaptığını söyledi.



“FETÖ'cü olmadığım için dışlanıyordum”

Tanık A.S. de olayın olduğu dönemde Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde komiser olarak görev yaptığını ifade ederek, "O tarihte şubedeydim. Bize akşam 19.00 sıralarında normale döneceğimizi söylemişlerdi. Ben olay yerine gitmeyi beklemiştim ancak bize görev verilmedi. Böyle önemli bir olayda çağrılmayı beklerdim. Olay tarihinde şubede ayırımcılık vardı. Ben FETÖ'cü olmadığım için dışlanıyordum" dedi.

Tanık A.S., sanık Dursun Özmen'in bu olay nedeniyle idari soruşturma kapsamında şubeden alındıktan sonra, İstihbarat Şube'deki bazı kişilerin kendisiyle görüşmeye devam ettiğini belirterek, bu kişilerin de sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Mahkeme, Dursun Özmen'in de arasında yer aldığı bazı şüpheliler hakkında yürütülen ana soruşturma dosyasının beklenmesine karar vererek, 7 Ocak 2021 tarihine erteledi.

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