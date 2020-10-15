Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, ElbistanÇoğulhan karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Çoğulhan istikametine doğru seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 46 S 2056 plakalı Ford marka servis minibüsü, Çatova Mahallesi civarında 77 yaşındaki Veli Boran’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına fırlayan talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Boran’ı yaşama döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. Boran’ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.