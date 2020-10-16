Cesedi çuval içinde bulunan gencin katil zanlısı Adana’da yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 9 gündür kayıp olarak aranan ve silahla vurulmuş cesedi ormanlık alanda çuval içerisinde bulunması olayının şüphelisi Adana’da yakalandı.

Elbistan’da yaşayan 28 yaşındaki Ergin Gök isimli genç, 7 Ekim günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Gök’ü bulmak için polis ve jandarma tarafından arama başlatıldı. Gök’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi’nde cinayet işlendiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, soruşturmanın kapsamını genişletti. Cinayet zanlısı D.I, Adana’da yakalandı.

Şüpheli, sorgusunda Gök’ü öldürdükten sonra cesedini çuval içerisine koyarak Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana attığını itiraf etti. Şüphelinin belirttiği yere giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 9 gündür kayıp olarak aranan Ergin Gök’e ait olduğunu belirledi. Gök’ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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