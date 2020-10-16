Eşinin internetten tanışıp görüştüğünü düşündüğü kişiyi öldürüp, cesedini ormanda sakladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta eşiyle görüştüğünü düşündüğü Ergin Gök'ü öldürüp cesedini ormanlık alanda molozların altına saklayan Durdu Işık, Adana'dan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine getirildi. Işık, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Ömer KOÇ/AFŞİN(Kahramanmaraş), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Ömer KOÇ
2020-10-16 18:35:18
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