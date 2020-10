Göçükte ölen inşaat işçisinin 45 yıllık mühendislik hayali yarım kaldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta,15 yaşından beri inşaatlarda çalışan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Alaeddin Zevkli (60), hafta başında çalıştığı inşaatta meydana gelen göçükte hayatını kaybetti. Kürşat Zevkli, babasının 45 yıldır mühendis olma hayaliyle yaşadığını, bunun için gündüzleri inşaatlarda çalışıp akşamları da fakülteye gittiğini belirterek, "3'üncü sınıftaydı. Ama olmadı, hayaline ulaşamadan hayatını kaybetti" dedi.

13 yaşındayken babasını kaybeden Alaeddin Zevkli, iki gözü görmeyen annesi ve kardeşleriyle hayatını sürdürmeye başladı. Okumayı çok seven Zevkli, maddi imkansızlıklar nedeniyle 15 yaşındayken inşaatlarda çalışmaya başladı. Çocuk yaşta başladığı işini de çok seven Alaeddin Zevkli, inşaat mühendisi olmaya karar verdi ve bu yolda ilk adımı liseyi bitirerek attı. Kendini geliştirip soğuk demir ustası olan Alaeddin Zevkli, Emel Zevkli ile evlendi ve bu evlilikten Gülizar, Kürşat ve Yusuf isminde çocukları oldu. İnşaatlarda çalışmak, Zevkli'nin geçim kaynağı olsa da inşaat mühendisi olma hayalinden hiç vazgeçmedi.

GÜNDÜZ İNŞAATTA, AKŞAM FAKÜLTEDE

Alaeddin Zevkli, 2018'de girdiği üniversite sınavında KSÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Ancak ailesine bakacağı için ikinci öğretime kaydını yaptırdı. Gündüzleri inşaatta çalışan Zevkli, akşamları fakülteye giderek derslere girdi. İnşatta olduğu kadar okulda da başarılı olan Zevkli bir dönem okul 3'üncüsü de oldu. Hayatını bu şekilde sürdüren Zevkli, geçen pazartesi günü Beyazıtlı Mahallesi'ndeki apartman inşaatında çalışırken toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte mesai arkadaşı Cengiz Yıldırım ile birlikte yaşamını yitirdi.

'HAYALİNE ULAŞAMADAN GİTTİ'

İnşaat işçilerinin bedenleriyle birlikte Alaeddin Zevkli'nin mühendislik hayali de göçük altında kaldı. Gözyaşları için de babasını toprağa veren Kürşat Zevkli, babasının hiçbir zaman çok zengin biri olma hayali olmadığını söyledi. Babasının okumayı çok sevdiğini belirten Kürşat Zevkli, babasını ve hayalini şöyle anlattı:

"Babam sürekli okuyan bir insandı. Okumayı o kadar çok severdi ki, onu ben bile anlatamam. Bizim evde bir yığın dolusu kitap var. Babamın hayalinde para kazanıp çok zengin olmak da yoktu. Sadece okumayı, bilgili ve kültürlü olmayı isterdi. Zaten öyle de bir adamdı. Allah razı olsun biz hiçbir kötülüğünü, zararını görmedik. Babamı tanıyanlar da iyi bilir inşaat mühendisliği hayali vardı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyordu, 3'üncü sınıftaydı. Ama olmadı, hayaline ulaşamadan gitti. Allah rahmet eylesin. Gündüzleri inşaatta çalışıyor, akşamları da saat 17.00'den sonra okula gidiyordu."

'MÜHENDİSLİĞİNİ VE EMEKLİLİĞİNİ GÖREMEDİK'

Alaeddin Zevkli'nin kardeşi Sebahattin Zevkli ise ağabeyinin çocuk yaşta inşaatlarda çalışmaya başladığını belirterek, "Ağabeyim 1213 yaşlarında babamı kaybettiği için inşaatta demir işine başlamıştır. Yıllarca hem okuyup hem çalışma isteğiyle her ikisini birlikte yürütmeye başladı. Son yıllarda da hem inşaat mühendisliği fakültesini hem de inşaatı bir arada götürüyordu. Gündüzleri çalışarak akşamları okuyarak çocuklarına bakıp hayatını devam ettirmek istiyordu. Ayrıca sporu da çok severdi. Zaten en çok sevdiği şeyler spor, okumak ve çalışmaktı. Rahmetli hem hedefindeki inşaat mühendisliğini bitirmek hem de emekli olmak için çok uğraş veriyordu. Allah kısmet etmedi okulu bitirmeyi. Mühendisliğini ve emekliliğini göremedik" diye konuştu.

'HAYALLERİ, HAYALLERİMİZDEN BÜYÜKTÜ'

Alaeddin Zevkli'nin ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını da üzdü. Bunlardan biri olan Mesut Karabıyık, Alaeddin Zevkli'yi şöyle anlattı:

"60 yaşında olmasına rağmen derslere olan ilgisi ve çalışkanlığı ile hocalarımızın dikkatini çekmiş bir şahsiyetti kendisi. Bölümde ilk dönemi 3'üncü olarak bitirmeyi başarmıştı. Gündüzleri inşaatlarda çalışır, akşamları derslere geç kalmamak için de kampüse yakın inşaatlarda iş bulmaya çalışırdı. İnşaatlarda her alanda çalıştığı için pratik bilgiye sahip olduğunu, üniversiteyi de başarı ile bitirip teori kısmına öğreneceğini ve ileri de çok iyi bir mühendis olacağını söylerdi. Mühendis olarak çevreye duyarlı, güvenli, şehrin mimarisine sine uygun konforlu evler yapacağından bahsederdi. 60 yaşında olmasına rağmen hayalleri bizim hayallerimizden çok daha büyüktü. Boş vakitlerinde kütüphaneye gider, kitap, gazete, makaleler okuyarak sürekli kendini geliştirmeye çalışırdı. Okulun olmadığı akşamlarda ise spor yaparken görürdünüz."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-17



