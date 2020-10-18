Yaylada mutlu bir çift Kahramanmaraş’ta yaylada yaşayan Döndü-Ali Kayan çifti, ceviz ve elma satarak geçimlerini sağlıyor

Kahramanmaraş’ta ceviz ve elma satarak geçimlerini sağlayan yaşlı çift, yaylada mutlu bir yaşam sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi'ne 20 kilometre uzaklıkta dede ve babasından kalan Yılanlı Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazide eşi Döndü Kaya ile birlikte yaşayan Ali Kayan'ın (70) burada ikisi kız 4 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarını büyütüp okutan ve meslek sahibi yapan Kaya çifti, şimdi yaylada tek başlarına yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde bahçede sebze toplayan yaşlı çift, ilerleyen yaşlarına rağmen işlerini kendileri yapıyor. Ali Kayan traktörle tarlasında işlerini yaparken, Döndü Kayan ise bastonuna dayanarak meyve ve sebzelerini topluyor. Geçim kaynakları yıllardır özenle yetiştirdikleri ceviz ve elma bahçesinden olan yaşlı çift, yaz boyu çalışıp kışın ürünlerini tüketiyorlar.

Şehrin gürültülü ortamından uzak kalmak için deniz seviyesinden 1750 metre yükseklikteki yaylada eşiyle mutlu bir yaşam süren Ali Kayan, yaylayı çocuklarına bırakacağını söyledi. Evine borularla getirdiği suyla dönen çark sistemi sayesinde kendi elektriğini de üreten Kayan, “Hayatımız sabah başlar, bağ bahçe ile uğraşıyoruz. Burası dededen kalma, daha sonra babama ve sonra da bana kaldı. Benden sonra da çocuklarıma kalacak burası” diye konuştu.

Döndü Kayan ise, “Issız dağ başında kocamla birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz, halimizden memnunuz” diye konuştu.

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