Ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta bir aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. H.S.’nin kullandığı 46 KG 195 plakalı hafif ticari araç, mahalle arasında seyir halindeyken yabancı uyruklu Abdülmuhsin Elita (5) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Abdülmuhsin Elita, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.