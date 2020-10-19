Umutcan ağabeyine "umut" oldu Kahramanmaraş'ta kemik iliği nakli bekleyen 15 yaşındaki Furkan Kebapçı, kardeşi Umutcan’dan yapılan nakil sayesinde hayata tutundu

Kahramanmaraş’ta doğuştan Akdeniz Anemisi hastası olan Furkan Kebapçı (15), kardeşi Umutcan’dan yapılan kemik iliği nakli sayesinden hayata tutundu.

Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde yaşayan Atilla ve Tuğba Kebapçı çiftinin iki çocuğundan olan Furkan, doğuştan Akdeniz Anemisi hastası olarak dünyaya geldi. Ayda bir kan alan Furkan'ın, tedavi için gitmediği kapı kalmadı. Kemik iliği nakli bekleyen Furkan’ın imdadına 10 yaşındaki kardeşi Umutcan yetişti. Adana’da bir hastanede tedavi altına alınan Furkan’a kardeşi Umutcan’dan kemik iliği nakli gerçekleşti.

Yapılan tedaviler sonrası kardeşi sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyleyen Furkan, kardeşi ile artık dışarı çıkıp oynayabileceğini belirtti. Kardeşine teşekkür eden Furkan Kebapçı, “Bana daha iyi yaşamam için iliğini verdi. Her ay kan almaktan kurtulacağım artık ve normal insan gibi yaşayacağım. Yorulmayacağım koşup oynayacağım sevinçliyim” dedi.

Ağabeyine umut olan Umutcan Kebapçı ise “Ağabeyimin hep yanında olacağım. Benim ona umut olduğum gibi onunla birlikte hep birlikte olacağım” dedi.

Oğlunun sürekli kan aldığını ve zor süreçler yaşadığını ifade eden baba Atilla Kebapçı ise “Umutcan'dan ağabeyine ilik nakli yapıldı ve hayat sevinci yaşadı. O güzel bir kardeş oldu. Zor bir süreç yaşadı ağabeyi. Bugün daha iyiyiz ve daha da iyiye gideceğiz. İnsanlar kan ve ilik vermekten korkmasınlar. Bugün bir başka çocuğumuza insanlar umut olabilirler” diye konuştu.

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