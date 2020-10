Dev lahanaların hasadı başladı Kahramanmaraş’ta, her biri 55 kilograma kadar ulaşabilen dev lahanalar tarlada 15 liradan satılıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, her biri 55 kilograma kadar ulaşabilen dev lahanaların hasadı başladı. Tohumunu da kendi ürettiği, lezzeti ve aroması ile benzerlerine fark atan dev lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, “Çoğu kimse, bu kadar büyük lahana yetiştiğine inanmıyor” dedi.

Türkiye’de büyüklüğü, aroması ve lezzeti ile eşsiz olan Elbistan lahanasının hasat zamanı geldi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kendine has aromasını toplayan lahanalar, tarladan kesilip başta Elbistan olmak üzere çevre ilçe ve illerdeki sofralara tat katmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaret belgesi alma girişimi başlatılan Elbistan lahanasıyla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nce de bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.

Çeyrek asırdır ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde lahana yetiştiren Ali Rıza Dağlıoğlu, tohumunu da kendisinin ürettiğini söyledi.

Bin bir emekle yetiştirdikleri lahanaların, kesim olgunluğuna eriştiğini belirten Dağlıoğlu, “1996 yılından beri lahana yetiştiriyorum. Bu işe gönül verdim de denilebilir. Tohumunu da kendim üretiyorum. Elbistan’a has yerli tohum üretiyorum. Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiyorum. Böyle büyüklükte lahana olduğuna inanmayanlar da oluyor. Şuanda verim de çok güzel. 55 kiloyu bulan var. Tarlada ise 3040 kilogram arasında geliyor” ifadelerini kullandı.

Lahananın bölge halkının sofralarında geniş bir yer tuttuğunu anlatan Dağlıoğlu, “Şuanda tarlada toptan 15 liradan alıcı buluyor. Perakende de 2040 lira arasında değişiyor. Elbistanlılar, lahanayı 2 türlü tüketiyor. Dış kısımlarını sarmalık olarak kullanıyorlar. İç kısmından da turşu yapıyorlar. 7 dönümlük alanda ekim yaptık bu sene. Elbistan’a has bir ürün. Genelde ilçe içinde tüketiliyor. Çevre ilçelerde de tercih ediliyor. Hediyelik olarak da il dışına götürenler var” şeklinde konuştu.

