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Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişiden 42'si tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişiden 42'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı aranan 67 kişide 42'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri öğrenildi.
Operasyon kapsamında uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası ile aranan 42 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 25 kişi yakalandı.
Yakalanan 67 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 42'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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