6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Mehmet E.'nin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada Mehmet E.'nin il merkezinde saklandığı ev tespit edilerek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Mehmet E., operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mehmet E.'nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-19 20:17:17
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