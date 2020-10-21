Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, dağlık bölgedeki orman alanında yangın çıktı. Alevler, havadan helikopter desteğiyle söndürülürken, 1 hektar alan zarar gördü.
Sumaklı Mahallesi Bereket Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 1 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN
2020-10-21 15:23:21
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