Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sumaklı Mahallesi Berke mevkisindeki ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 1 helikopter, 3 arazöz ve orman bölgeye bağlı işçiler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar alan zarar gördü.

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