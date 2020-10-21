Yazıcıoğlu davası sanığı Uçum: Hırsızlıktan yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yazıcıoğlu davası sanığı Uçum: Hırsızlıktan yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır

DHA

Yazıcıoğlu davası sanığı Uçum: Hırsızlıktan yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili hırsızlıktan yargılanan sanıklardan o dönem pilot yüzbaşı olan Davut Uçum, birilerinin olayın üstünü kapatmaya çalıştığını belirterek, "Bu olay bir suikasttır. Sadece hırsızlık bazına indirgenerek yargılama yapılması, asıl olayın kapatılması çalışmasıdır" dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterdeki GSP cihazları Argus 5000 ve Skymap III C'nin sökülmesiyle ilgili  tutuksuz 10 sanığın 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden hüküm giyen tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunan Yusuf Yiğit ile tutuksuz sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya SEBİS sitemiyle katıldı.
Duruşmada Aydın Özsıcak, cihazların söküldüğü görüntülerin bilirkişi marifetiyle tekrar incelenmesini talep etti ancak hakim bu talebi reddetti. Yusuf Yiğit de olay yerine kesinlikle gitmediğini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Ebubekir Semih Yüksekkaya ise suçsuz olduğunu belirtip beratini istedi.
'NEDİM ŞENER'İN YAZISINDAKİ BİLGİLERİN KİMDEN EDİNDİĞİ TESPİT EDİLSİN'
Diğer sanık Davut Uçum ise duruşmada Hürriyet Gazetesi Yazarı Gazeteci Nedim Şener'in 2627 ve 28 Şubat 2020 tarihlerinde kaleme aldığı ve kendi adının da geçtiği 'FETÖ imamından Yazıcıoğlu itirafı', 'FETÖ Elazığ il imamının ByLock yazışması: Büyüğümüzle görüştük, Yazıcıoğlu hadisesini hallettik' ve 'Yazıcıoğlu suikastında kirli manşetler' başlıklı yazıları hatırlattı. Uçum, kendisini şöyle savundu:
"Nedim Şener'in yazmış olduğu 262728 Şubat tarihlerinde Hürriyet Gazetesi'ne köşe yazısına dayanak olan bilgilerin kimden edindiğinin tespit edilerek, tespit edilen kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Bu olay bir suikasttır. Sadece hırsızlık bazına indirgenerek yargılama yapılması, asıl olayın kapatılma çalışmasıdır. Ben bu olayın suikast olduğunu düşünüyorum ve neden suikast olduğunu düşündüğümün gerekçelerini söyledim."
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz da davanın ana dava ile birleştirilmesini talep etti. Duruşma sonunda hakim, iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için davayı 6 Ocak 2021'e erteledi.
TEK DAVA, 2 İDDİANAME
Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini arama çalışmalarına katılan ve kırıma uğrayan S-70 Sikorsky'nin soruşturmasını yürütmek üzere Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş'ten oluşan 9 kişilik de teknik heyet gitmiş, daha sonra ortaya çıkan ve helikopterdeki GPS cihazlarının sökülme anı olduğu iddia edilen görüntülerde helikopter enkazının başında elinde sigara ile çömelmiş bereli askerin Cemal Şahin, elinde tornavida olan askerin Aydın Özsıcak, onun karşısında enkazın başında duran askerin ise Nedim Bakırhan olduğu tespit edilmişti. Ayrıca olayla ilgili yürütülen soruşturma sırasında teknik takibe takılan dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Ergeç ve şu anda 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklu bulunduğu belirtilen Yusuf Yiğit arasında geçen görüşmede Yiğit, "Bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip var. Biz de yaktık. Ama işte hava soğuktu ısınmak için yaktık falan. Yaktıkları şey de mekanik bir şey ama bu kadar yani fazlasını da bilmiyorum" demişti.
Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonunda teknik heyette yer alan 9 kişi ile Yusuf Yiğit hakkında 'Nitelik hırsızlık suçundan' 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, davada mağdur olarak helikopter şirketi sahibi Esas Havacılık Taşımacılık Turizm Ticaret A.Ş. görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-21 20:14:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi 18 bin 500 lira dolandırılan kadını, 24 bin lira dolandırılmaktan polis kurtardı
YEREL HABERLER Eşi 18 bin 500 lira dolandırılan kadını, 24 bin lira ...
Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı Kahramanmaraş'ta telefon dolandırıcılarına 18 bin 500 lira kaptıran ailenin 24 bin lirasını polis kurtardı
YEREL HABERLER Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan ...
Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 1 hektar ormanlık alan yandı
Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 1 hektar ormanlık alan yandı
Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi Binaya çarparak duran kamyon apartman sakinlerine büyük korku yaşattı
YEREL HABERLER Freni boşalan hafriyat kamyonu apartmana girdi Binaya ...
Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı
YEREL HABERLER Gasptan tutuklandı, sözleri şaşırttı
Gasptan tutuklanan zanlı: "Bizimkisi bir aşk hikayesi" Kahramanmaraş’ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan biri kadın 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Gasptan tutuklanan zanlı: "Bizimkisi bir aşk ...
Başkonuş Yaylası'nın alageyikleri
YEREL HABERLER Başkonuş Yaylası'nın alageyikleri
Lübnanlı iş adamına fidye tuzağı kuran Beyrut bağlantılı çete çökertildi Kahramanmaraş’ta Lübnanlı bir iş adamını kaçırıp silah ve bıçak zoruyla elleri ve ayaklarını bağlayıp alıkoyan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Lübnanlı iş adamına fidye tuzağı kuran Beyrut ...
Leyleklerin göç yolculuğu Kahramanmaraş’ta bin 700 rakımlı Söğüt Yaylasındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Leyleklerin göç yolculuğu Kahramanmaraş’ta bin 700 ...
Gizemli göle yoğun ilgi Rengiyle dikkat çeken kaynağı bilinmeyen göl doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor
YEREL HABERLER Gizemli göle yoğun ilgi Rengiyle dikkat çeken kaynağı ...
6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl hapisle aranan PKK'lı Kahramanmaraş'ta ...
PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
Kırık ayağı ile hastaneye gelen kediye yardım Kahramanmaraş’ta kırık ayağı ile hastaneye kadar gelen kediye sağlık ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Kırık ayağı ile hastaneye gelen kediye ...
Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı, 42'si tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişi yakalandı, 42'si ...
Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
YEREL HABERLER Acil servise giren kedinin kırık bacağı alçıya alındı
Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişiden 42'si tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 67 kişiden 42'si tutuklandı
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı kısıtlaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstü vatandaşlara semt pazarı ...
Dev lahanaların hasadı başladı Kahramanmaraş’ta, her biri 55 kilograma kadar ulaşabilen dev lahanalar tarlada 15 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Dev lahanaların hasadı başladı Kahramanmaraş’ta, her ...
Umutcan ağabeyine "umut" oldu Kahramanmaraş'ta kemik iliği nakli bekleyen 15 yaşındaki Furkan Kebapçı, kardeşi Umutcan’dan yapılan nakil sayesinde hayata tutundu
YEREL HABERLER Umutcan ağabeyine "umut" oldu Kahramanmaraş'ta kemik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X