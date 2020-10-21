Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterindeki ‘GPS hırsızlığı’ davası Göksun’da devam eden duruşma 6 Ocak 2021 tarihine ertelendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği kazada helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi ile ilgili 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakınları katıldı. Duruşmaya, Aydın Özsıcak ve Davut Uçum ile tutuklu sanık Yusuf Yiğit ve tutuksuz sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşmada söz alan Yusuf Yiğit, sanıkları tanımadığını ifade ederek, olay yerinde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu iddia ederken, sanık Aydın Özsıcak, önceki beyanları tekrar ettiğini söyledi. Dava dosyasını incelemek istediğini ifade eden sanık Davut Uçum ise, olayın sadece hırsızlığın yanında suikast olduğunu söyledi.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ana dosyayla birleştirilmesini talep etti.
Mahkeme, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaa hazırlanması için 6 Ocak 2021 tarihine erteledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.