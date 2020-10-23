5 bin kişinin istihdam edileceği OSB'ye onay çıktı



Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan'a yapılması planlanan Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay çıktığını, OSB'nin hayata geçtiğinde 5 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın en büyük ilçesi olan Elbistan'da kurulması plan Besi İhtisas OSB'nin hayata geçirilmesi için gerekli tün çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Hayrettin Güngör, OSB için ÇED sürecinin daha önce tamamlandığını hatırlatarak, "Şehrimiz için kalkınma projeleri hazırladığımızı ve bu projelerin üzerinde titizlikle çalıştığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan´da Besi İhtisas OSB çalışmaları yaptığımızı daha önce de kamuoyuna açıklamıştık. ÇED sürecini tamamlamıştık. Hamdolsun planladığımız bölge için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onay aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli´ye şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

`300 İŞLETME, 5 BİN İSTİHDAM´

OSB'nin hayata geçtiğinde hem ekonomiye hem de istihdama büyük katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Güngör, şunları kaydetti:

"Belediyemizin proje sahipliğinde, Valiliğimiz ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odamız ortaklığında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimiz hayvancılık sektörü üretim kapasitesini daha da artıracağız. 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak Besi TDİOSB içerisinde 300 işletme faaliyet gösterecek. 5 bin kişilik istihdam öngörüyoruz. Alan içerisinde yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbaha ve deri işleme tesisleri de yapılacak. Sürdürdüğümüz Besi OSB çalışmalarının bir kez daha şehrimize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum." DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-23 17:20:18



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