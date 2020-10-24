Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli

İHA

Kaymakamlıktan yalnız yaşayan kadına yardım eli

Kahramanmaraş'ta maddi zorluklar içinde tek başına yaşayan kadının tüm ihtiyaçlarının Dulkadiroğlu Kaymakamlığınca karşılandığı bildirildi.
Dulkadiroğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, maddi zorluklar içinde olduğunu iddia eden Ümmühani Üçgül’ün evinin ziyaret edildiği ve aciliyet gerektiren bir durumunun olmadığı, gerekli yardımların da yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşımız şuan normal denilebilecek bir evde uzun bir süreden beri yaşamaktadır, ayrıca evinin düzeninde hiçbir değişiklik ve olumsuz durum görülmemiştir. Eşyalarından hiçbirisi dışarıda ve açıkta değildir. Adı gecen vatandaşımız her ay Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımızdan 805 lira engelli aylığı almaktadır. Ve ayrıca yardım açısından vakfımızda A yardım kategorisinde bulunan vatandaşlarımıza iki ayda bir 600 lira nakdi yardım yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşımız vakfımızın elektrik tüketim desteği programı ile 2020 tarihinde 900 kilogram kömür yardımı yapılmıştır. Vakfımızca vatandaşımıza 2020 yılı içerisinde şuana kadar yapılan yardımlar aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 asırlık ağaç koruma altına alındı Kahramanmaraş’ta 500 yıllık dev çınar ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca korumaya alındı
YEREL HABERLER 5 asırlık ağaç koruma altına alındı Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş'ta kedi ve kuşlara ev
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kedi ve kuşlara ev
Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı Başkan Güngör: “Bu beratı diriliş neslinin öncüsü ağabeyimize verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Sezai Karakoç’a fahri hemşehrilik beratı Başkan ...
Eşi terk eden evsiz kalan kadının dramı Kahramanmaraş’ta eşi tarafından terk edilen görme engelli Ümmühan Üçgül, penceresine naylon çektiği tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Eşi terk eden evsiz kalan kadının ...
Kahramanmaraş'ta 70 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 70 kişi tutuklandı
5 bin kişinin istihdam edileceği OSB'ye onay çıktı
YEREL HABERLER 5 bin kişinin istihdam edileceği OSB'ye onay çıktı
Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta HES haritası 2 ayda kızardı
Kahramanmaraş’ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta torbacı operasyonunda 2 tutuklama
Balcıoğlu: "Yatırım alanları sorununun çözümü için girişimlerimiz sürüyor"
YEREL HABERLER Balcıoğlu: "Yatırım alanları sorununun çözümü için ...
Elbistan’a Besi Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor Besi OSB'de 5 bin kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Elbistan’a Besi Organize Sanayi Bölgesi ...
Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü ...
Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta PKK operasyonu: 15 gözaltı
180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi
YEREL HABERLER 180. müşteriye pul ve zarf albümü hediye edildi
Kaçak silah imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak silah imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine operasyon: 4 gözaltı Kurusıkıdan çevrilen silahlar gerçeğinden ayırt edilemedi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silah tamiri yapan iş yerlerine ...
Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele ...
350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 350 bin lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi
Kapkaç mağduru kadın kovaladı polis yakaladı Kahramanmaraş'ta bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, emniyet müdürünün "Bu şahıs o bölgeden çıkmadan yakalanacak" anonsunun ardından yarım saat içinde yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç mağduru kadın kovaladı polis ...
Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandı
YEREL HABERLER Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte ...
Otomobiline kamyona yükler gibi yük yükledi
YEREL HABERLER Otomobiline kamyona yükler gibi yük yükledi
Annesini tüfekle vurarak öldürdü Kazayla annesini öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Annesini tüfekle vurarak öldürdü Kazayla annesini ...
Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti
Şahinkaya ayvasında hasat zamanı
YEREL HABERLER Şahinkaya ayvasında hasat zamanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X