Kahramanmaraş’ta örtü yangını

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Kahramanmaraş’ta engebeli arazide çıkan yangında 10 hektarlık örtülü alan zarar gördü.

Yangın, Andırın İlçesi Sumaklı ve Güdenli mevkilerinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 su tankı, 8 arazöz, 2 dozer, 3 kırıcı, 2 kepçe, 5 teknik eleman, 50 personel ile müdahale ediliyor. İki gündür devam ettiği öğrenilen yangında söndürme işlemi devam ederken, 10 hektarlık alan zarar gördü.

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