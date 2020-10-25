Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Çağlayancerit ilçesi Bozlar meydana geldi. Sinan Saklar'ın (20) idaresindeki 07 KB 368 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek Başpınar mevkisinde sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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