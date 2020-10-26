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Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

DHA

Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş´ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-26 11:13:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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