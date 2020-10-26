Kahramanmaraş'ta açık alanda sigara içmek yasaklandı

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'maske kullanımını zaafa uğrattığı' gerekçesiyle açık alanda sigara içilmesini yasakladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarında artış yaşanan kentler arasında saydığı Kahramanmaraş´ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığı'nda toplanan mecliste yeni kararlar alındı. Buna göre meydan, cadde, sokak, park ve kamunun ortak kullandığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-26 11:13:20



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