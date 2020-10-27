Türkoğlu Belediyesi'nden Fransız ürünü yasağı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediye tesislerinde Fransız menşeli yiyecek ile içeceklerin alım satımını yasakladıklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözlerine tepki gösteren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısını desteklediklerini söyledi. Belediye olarak Fransa ürünlerini boykot ettiklerini belirterek, vatandaşı da bu konuda desteğe davet eden Başkan Okumuş, "Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açıkça hedef gösterilmesi kabul edilemez. Türkoğlu Belediyesi olarak bütün sosyal tesislerimizde Fransa menşeli yiyecek ve içecek ürünlerinin alış ve satışlarını durdurma kararı aldık. Yaşanan bu süreçte halkımızın bizleri sonuna kadar destekleyeceğinden eminiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-27 15:07:37



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