Boya kovalarından kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş’ta bir iş yerine düzenlenen operasyonda boş boya kovalarının içinden bin 375 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara satışını engellemek amacıyla il merkezinde bazı bölgelerde iş yerlerine yönelik takip ve arama yaptı. Bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, boş boya kovalarının içine gizlenmiş bin 375 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi M.B. gözaltına alındı.

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