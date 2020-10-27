Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 9 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 28 gram bonzai, 17 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 adet tabanca ile 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 9 kişi gözaltına alındı.
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