Kahramanmaraş´ta geri dönüşüm deposunda yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinin tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışma sonunda kontrol atına alınarak söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-27 19:30:01
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