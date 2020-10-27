Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)-
Kahramanmaraşspor'da 18'i futbolcu olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testi pozitifi çıktı. Bu nedenle yarın ve haftaya oynanacak maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor, yarın saat 15:00'te evinde Zonguldak Komürspor'u konuk edecekti. Dün yapılan testlerinin sonuçlarının çıkmasının ardından; 18'i futbolcu, 3'ü teknik heyet ve 2'si kulüp personeli olmak üzere toplam 23 kişinin koronavirüs testinin pozitif olduğu bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçları nedeniyle yarın oynanacak Zonguldak Komürspor ile 31 Ekim'de deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-10-27 21:18:26
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