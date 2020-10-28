Esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

Onikişubat Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Onikişubat Belediyesi zabıta ekipleri, cadde ve mahallelerde başkan Hanefi Mahçiçek’in selamını ileterek esnafa Türk Bayrağı hediye etti. İlçede her yer kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar ise verilen hizmetten dolayı memnun olduklarını söyledi.

“Bayrak bizim kutsalımız evinde bayrağı olmayanların da bayrakları olsun istedik” diyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için milat sayılacak, Türkiye Devletinde yeni bir rejimin kabul edildiği gündür. Cumhuriyet ile ülkemiz yeni bir döneme geçmiş ve 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde ülkemiz yeni vizyonlar kazanmıştır. 2023 ve 2053 vizyonları ile Türkiye artık daha büyük bir ülke. Pandemi dolayısıyla birçok etkinliğimize ara versek de, vatandaşlarımıza ve esnafımıza hediye ettiğimiz bayraklarla ilçemizde her yerin kırmızı beyaz olmasını istiyoruz. Bayrak bizim kutsalımız. Evinde bayrağı olmayanların da bayrakları olsun istedik. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutlu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” dedi.

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