Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapma suçundan yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan H.A., Afşin ilçesinde yakalandı. Elbistan Adliyesi’ndeki mahkemede hakim karşısına çıkan zanlıya, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.

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