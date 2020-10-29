Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Vekili Hersanlıoğlu: "Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, valilik bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, burada tebrikleri kabul etti. Kabule, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, siyasi parti mensupları ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Vekili Hersanlıoğlu tebrikat programında yaptığı konuşmada, Türk Milletinin, Kurtuluş Savaşını kazanarak, Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, “Milletimizin Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ve sarsılmaz iradesi tüm zorlukları aşmamızda bizlere rehber olacaktır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum” dedi.

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