Öğretmenler Covid-19’a yakalandı, eğitime ara verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler Covid-19’a yakalandı, eğitime ara verildi

İHA

Öğretmenler Covid-19’a yakalandı, eğitime ara verildi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesindeki bir okulda görev yapan öğretmenlerin korona virüse yakalanması ve temaslı olarak karantinaya alınması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.
Ekinözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi’ndeki Çayobası İlk/Ortaokulu’nda Covid19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.
Ekinözü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Talat Tabur başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçedeki pandemi sürecine ilişkin yeni kararlar alındı. Toplantı sonrasında açıklanan karar metninde, Covid19 tedbirleri kapsamında salgının, ilçede ve mahallelerde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak ve risklere karşı güvenlik düzeyini en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla farklı tedbirler alındığı belirtildi.
Kararda, şöyle denildi:
“İlçemiz Kabaktepe Çayobası İlk ve Ortaokulu’nda görev yapmakta olan öğretmenlerimizden bir kısmının pozitif ve temaslı olması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim ve öğretime 28 Ekim8 Kasım tarihleri arasında ara verilerek 9 Kasım tarihinde yeniden başlanılmasına karar verilmiştir.”
Karar metninde ayrıca, alınan tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu doğrultusunda idari işlem yapılacağı hatırlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi fotoğraf makinelerine gözü gibi bakıyor Fotoğraf makinesi tutkununun dev koleksiyonu Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki heykeltıraş Muammer Öğüt, özenle topladığı tarihi fotoğraf makinesi ve kameralarına gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Tarihi fotoğraf makinelerine gözü gibi ...
Maske takmayanları söylediği şarkıyla uyarıyor Kahramanmaraş’ta sokak müzisyeni Yusuf İslam Bilir, "Bir kişi bile bizim sayemizde virüs kapmaktan kurtulduysa eğer, bu bizim için onur kaynağıdır" diyor
YEREL HABERLER Maske takmayanları söylediği şarkıyla ...
Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Vekili Hersanlıoğlu: "Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
5 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis
YEREL HABERLER 5 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan sözleşmeli ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama
Torun ve babaannenin ölümüne neden olan düğün magandasına 41 yıl hapis
YEREL HABERLER Torun ve babaannenin ölümüne neden olan düğün ...
Babaanne- torunun ölümüne neden olan düğün magandasına 41 yıl hapis
YEREL HABERLER Babaanne- torunun ölümüne neden olan düğün ...
Denetimde yakalanınca sigarayı bıraktı Kahramanmaraş’ta kamuya açık alanlarda maske ve sigara denetimi yapıldı Sigara içerken yakalan bir vatandaş polis ekiplerine, “Benim kadar itina gösteren kimse yok, bundan sonra da sigara içmeyeceğim” diyerek sigarayı yere attı
YEREL HABERLER Denetimde yakalanınca sigarayı ...
Sudaki "geçersiz" parayı almak isterken canından oluyordu Kahramanmaraş'ta suda gördüğü parayı almak isterken elektrik akımına kapılan 14 yaşlarındaki çocuk sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sudaki "geçersiz" parayı almak isterken canından ...
Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlamaları başladı
16 gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER 16 gündür ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta "bisikletime çarparsan ölürüm" ...
Esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnafa Türk bayrağı dağıtıldı
Kahramanmaraş’ta "hasta taksi" uygulaması
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta "hasta taksi" uygulaması
Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor'da 23 kişinin koronavirüs testi ...
Kahramanmaraş´ta geri dönüşüm deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta geri dönüşüm deposunda yangın (2)
Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun korona virüs ...
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kahramanmaraş´ta geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş´ta geri dönüşüm deposunda yangın
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 9 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 9 gözaltı
Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını
Boya kovalarından kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Boya kovalarından kaçak sigara çıktı
Dükkan komşuları tarafından dolandırıldı Kahramanmaraş’ta kuruyemişçi dükkanı açan kadın, komşu esnaf tarafından 116 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Dükkan komşuları tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X