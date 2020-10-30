

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir ulaşım ve iletişim sıkıntısı olmadığını söyledi.

Ulaştırma çalıştayına katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Adil Karaismailoğlu, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi onunla ilgili de bütün irtibatları sağladık, gerekli bilgileri alıyoruz, konuyu yakından takip ediyoruz. Ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yok, iletişim açısından da herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Biz bakanlığımız olarak, diğer bakanlıklar olarak konunun tamamen üzerindeyiz, sürekli takip ediyoruz, müdahale ediyoruz. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-10-30 16:17:02



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